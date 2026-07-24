В Пулково около 50 рейсов задержаны, 15 ждут с запасных аэродромов

Около 50 рейсов задержаны в аэропорту Пулково, 15 самолетов ожидают прибытия с запасных аэродромов. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани в мессенджере Max.
«Аэропорт Пулково приступил к обслуживанию рейсов. На 06:00 по мск задержано более двух часов порядка 50 рейсов. 15 ожидаются с запасных аэродромов», — говорится в заявлении.
Сотрудники аэропорта совместно с представителями авиакомпаний работают в усиленном режиме, чтобы нормализовать расписание и сократить задержки. В Пулково подчеркнули, что приоритетом остается обеспечение безопасности полетов.
Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим дронами атаковал Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Число сбитых беспилотников превысило 50. По данным губернатора Александра Беглова, противник ударил по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе.