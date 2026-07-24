Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пулково около 50 рейсов задержаны, 15 ждут с запасных аэродромов

Аэропорт Пулково восстанавливает расписание после задержек рейсов.

Источник: Комсомольская правда

Около 50 рейсов задержаны в аэропорту Пулково, 15 самолетов ожидают прибытия с запасных аэродромов. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани в мессенджере Max.

«Аэропорт Пулково приступил к обслуживанию рейсов. На 06:00 по мск задержано более двух часов порядка 50 рейсов. 15 ожидаются с запасных аэродромов», — говорится в заявлении.

Сотрудники аэропорта совместно с представителями авиакомпаний работают в усиленном режиме, чтобы нормализовать расписание и сократить задержки. В Пулково подчеркнули, что приоритетом остается обеспечение безопасности полетов.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим дронами атаковал Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Число сбитых беспилотников превысило 50. По данным губернатора Александра Беглова, противник ударил по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе.

Узнать больше по теме
Международный аэропорт Пулково: главные воздушные ворота Санкт-Петербурга
Пулково — крупнейший аэропорт Северо-Запада России и один из самых загруженных авиаузлов страны. Воздушная гавань обслуживает внутренние и международные рейсы, связывая Санкт-Петербург с десятками российских и зарубежных городов. В материале рассказываем, где находится Пулково, как до него добраться и чем примечателен аэропорт.
Читать дальше