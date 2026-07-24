Красноярские врачи спасли жизнь матери и ребенка при критическом уровне тромбоцитов

У женщины диагностирована иммунная тромбоцитопеническая пурпура — болезнь, при которой иммунитет атакует и разрушает собственные тромбоциты, отвечающие за свертываемость. Помимо того, у нее есть сахарный диабет, хронический пиелонефрит (воспалительное поражение почек) и установлена нефростома — трубка, соединяющая почечную лоханку с мочеприемником для обеспечения оттока мочи.