Красноярские врачи спасли жизнь матери и ребенка при критическом уровне тромбоцитов

В Красноярской краевой клинической больнице команда гематологов, урологов, эндокринологов и гинекологов помогла женщине с тяжелым аутоиммунным заболеванием крови родить здорового ребенка.
У женщины диагностирована иммунная тромбоцитопеническая пурпура — болезнь, при которой иммунитет атакует и разрушает собственные тромбоциты, отвечающие за свертываемость. Помимо того, у нее есть сахарный диабет, хронический пиелонефрит (воспалительное поражение почек) и установлена нефростома — трубка, соединяющая почечную лоханку с мочеприемником для обеспечения оттока мочи.
Женщина сомневалась, что сможет выносить ребенка, но после консилиума врачей было решено сохранить беременность. Вынашивание было непростым — женщина несколько раз госпитализировалась в отделения гематологии и урологии.
На 38-й неделе при плановом приеме у гематолога выяснилось, что уровень тромбоцитов у женщины составляет 9 тысяч единиц — это критически низкий показатель, при котором родоразрешение опасно из-за риска кровотечения. Врачи собрали консилиум, опробовали разные линии терапии, комбинировали препараты. Состояние пациентки временно улучшалось. К моменту родов уровень тромбоцитов поднялся до 147 тысяч.
Как рассказала лечащий врач-гематолог Маргарита Мозгова, беременные с тромбоцитопенией периодически поступают в больницу, в год фиксируется 1−2 таких случая, но в этой ситуации сложность была в позднем сроке.
В результате женщина родила дочь. Девочка здорова, ее направили в перинатальный центр, мама находится в отделении гинекологии — состояние обеих стабильное.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.