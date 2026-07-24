Горячая бесплатная линия открыта для беременных хабаровчанок

Круглосуточная горячая линия для экстренной психологической помощи беременным и женщинам с детьми создана, чтобы помочь им в трудной ситуации, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Женщина, которая решила стать мамой, часто попадает в трудные ситуации, и прежде всего непонимания со стороны мужа или человека, который рядом, родственников. Они говорят, что важнее всего дня нее сейчас учеба, работа.
Женщины более старшего возраста обеспокоены своей карьерой, вот все устроится, тогда можно позволить себе родить ребенка. Те, которые прерывают вторую или третью беременность, говорят, что дети у них уже есть.
В женской консультации есть психолог, к которому женщину обязательно направляют. Там не уговаривают будущую маму переменить решение избавиться от ребенка, ей предлагают поговорить об этом.
Чаще всего желание прервать беременность происходит потому, что с его отцом сложные отношения, будущая мама не чувствует в нем опоры и поддержки.
И если психолог может успокоить женщину, то случаются ситуации, когда она остается наедине со своей проблемой. Вот тут и нужна помощь, которую можно получить, позвонив в любое время суток на горячую линию по телефону 8 (800) 200−04−92. Звонок бесплатный.