КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ГБУ ДНР «РЦТОиН» оказывает стационарную и амбулаторную, экстренную и плановую и высокотехнологичную медицинскую помощь пострадавшим в результате боевых действий. Здесь работают круглосуточно, без выходных, и каждый день борются за жизни и здоровье людей.
Отделения работают с перегрузкой: 62% сверх плана — и это не просто цифры. Это пациенты с тяжёлыми осложнёнными травмами, полученными в результате боевых действий. В центре выполняют более 100 видов операций — от простых до уникальных. Только за июль 2026 года проведено 423 операции. Всего с начала года — 791.
Врачи не просто лечат раны — они возвращают рукам и ногам подвижность там, где раньше предлагали ампутацию. Используют современные методы восстановления тканей, борются с инфекциями, которые развиваются после тяжёлых повреждений. Применяют особые техники очистки ран и установки временных конструкций, чтобы спасти повреждённую конечность. Многие из этих методов разработаны прямо здесь, в Донецке.
Особое внимание — микрохирургии конечностей. Это единственное в ДНР отделение, где выполняют все виды экстренных и плановых вмешательств при повреждениях кисти, включая минно-взрывные ранения. Здесь возвращают людям возможность двигать руками и чувствовать прикосновения. А 18 июля 2026 года на базе РЦТОиН появился Центр компетенций по травматологии — совместный проект с НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (Клиникой доктора Рошаля). Теперь опыт донецких хирургов по спасению детей с минно-взрывными травмами будут изучать врачи со всей России. Это значит, что уникальные методики, помогающие спасать самых маленьких пациентов, станут доступны во всех регионах страны. Центр работает с огромной нагрузкой. Не хватает врачей-анестезиологов, операционные заняты круглые сутки. Но даже в таких условиях врачи не сдаются.
Основная работа в 2026 году — помощь пострадавшим от огнестрельных и взрывных ранений: повреждения костей, суставов, мягких тканей, множественные травмы. Это самая тяжёлая категория пациентов, и врачи центра принимают основной удар. Республиканский центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии — опора всей системы здравоохранения региона. Здесь доказывают: даже в самых сложных условиях можно сохранять высочайший профессионализм и человечность. В ДНР продолжается реализация федерального проекта «Здоровье для каждого» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Об этом сообщи ТГ-канал Минздрава ДНР.
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