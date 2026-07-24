Республиканский центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии ДНР спасает жизни передовой медициной

Особое внимание — микрохирургии конечностей. Это единственное в ДНР отделение, где выполняют все виды экстренных и плановых вмешательств при повреждениях кисти, включая минно-взрывные ранения. Здесь возвращают людям возможность двигать руками и чувствовать прикосновения. А 18 июля 2026 года на базе РЦТОиН появился Центр компетенций по травматологии — совместный проект с НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (Клиникой доктора Рошаля). Теперь опыт донецких хирургов по спасению детей с минно-взрывными травмами будут изучать врачи со всей России. Это значит, что уникальные методики, помогающие спасать самых маленьких пациентов, станут доступны во всех регионах страны. Центр работает с огромной нагрузкой. Не хватает врачей-анестезиологов, операционные заняты круглые сутки. Но даже в таких условиях врачи не сдаются.