Новости Нижегородской области 24 июля: сбитый ребёнок и снижение цен на АЗС

В Нижегородской области 24 июля Росстат зафиксировал разнонаправленную динамику цен на топливо, а пассажиров электрички из Заволжья умилил и обеспокоил джек-рассел-терьер, приехавший в Нижний Новгород в одиночестве. Тем временем в регионе расследуют аварию с пострадавшим пятилетним малышом на велосипеде, а синоптики обещают дожди и снижение температуры. О главных событиях дня рассказывает nn.aif.ru.
Пёс проехал от Могилиц до Нижнего Новгорода на электричке: ВВППК ищут хозяина.
Трогательная и одновременно тревожная история произошла в пригородном поезде № 6409, следовавшем по маршруту Заволжье — Нижний Новгород. Утром 23 июля сотрудники Волго-Вятской пригородной пассажирской компании (ВВППК) обнаружили в вагоне джек-рассел-терьера, который ехал в абсолютном одиночестве.
Как выяснили специалисты, хвостик зашел в поезд без сопровождения взрослых на станции Могилицы. Пёс спокойно занял место в вагоне и доехал до областного центра.
Представители пассажирской компании намерены как можно быстрее вернуть потеряшку в семью и просят владельца собаки немедленно выйти на связь. Связаться с сотрудниками ВВППК можно через личные сообщения в официальной группе компании в соцсети «ВКонтакте» или по телефону горячей линии: +7 (831) 233−50−44.
ДТП с велосипедисткой и ребёнком в Нижегородской области: иномарка не уступила дорогу.
Серьёзная дорожная авария произошла вечером 22 июля на улице Урицкого. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Киа Сид» проигнорировал требования правил дорожного движения и не предоставил преимущество в движении велосипеду, который приближался справа по главной дороге.
За рулём двухколёсного транспорта находилась 29-летняя женщина, которая перевозила пятилетнего мальчика. В результате жесткого столкновения и велосипедистка, и её маленький пассажир получили травмы различной степени тяжести. Обоих пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь.
Цены на бензин в Нижегородской области 24 июля: данные Росстата и обстановка на заправках.
Росстат обнародовал свежие данные о средних потребительских ценах на топливо в Нижегородской области по состоянию на 20 июля. Согласно статистике ведомства, динамика стоимости автомобильного бензина оказалась неоднородной. Марка АИ-92 продемонстрировала приятное для водителей снижение: если 13 июля средний ценник составлял 72,12 рубля за литр, то к началу текущей недели он опустился до 71,37 рубля. В то же время другие марки топлива подорожали: средняя цена АИ-95 поднялась с 77,24 до 77,84 рубля за литр, а бензин марки АИ-98 и выше подорожал с 95,61 до 95,92 рубля. Что касается дизельного топлива, его средняя стоимость немного снизилась и составила 81,98 рубля за литр против 82,50 рубля неделей ранее.
Если рассматривать реальную обстановку на АЗС региона 24 июля, то стоимость топлива сильно разнится в зависимости от категории заправки. По данным «Яндекс Карт», а станциях крупных сетевых операторов («Лукойл», «Газпромнефть», «Татнефть», «Тебойл») ценники остаются наиболее привлекательными. Литр АИ-92 здесь продаётся в диапазоне от 64,36 до 65,63 рубля, а АИ-95 стоит от 69,08 до 70,46 рубля. Отметим, что на заправках «Газпромнефти» снова появился АИ-95 по цене 70,09 рубля за литр. Премиальные марки АИ-100 и G100 обходятся водителям в 94,20−98,09 рубля, а дизельное топливо держится в пределах 76,49−78,73 рубля за литр.
На частных АЗС («Терминал», «Опти») стоимость топлива существенно выше. За литр АИ-92 там просят от 78,90 до 89,00 рублей, АИ-95 обходится в 88,90−99,00 рублей, а за АИ-98 на станциях «Опти» придется отдать 109,00 рублей за литр. Дизельное топливо на частных заправках продается по цене от 79,00 до 99,00 рублей.
При этом автомобилисты продолжают сталкиваться с перебоями и дефицитом отдельных марок. Классический АИ-98 практически отсутствует на большинстве сетевых АЗС, где его заменяют сотые марки. На отдельных же станциях, таких как «Ирбис», бензиновые марки АИ-92 и АИ-95 отсутствуют полностью, и в наличии имеется только дизельное топливо по цене 99,00 рублей за литр.
Погода в Нижегородской области 24 июля: дожди, спад температуры и умеренная магнитная буря.
В четверг, 24 июля, жителей Нижегородской области ожидает облачная и дождливая погода, а также заметный спад летней жары — сообщает Яндекс Погода.
Прогноз погоды по часам:
Утро: +21°C, пасмурно (ощущается как +22°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с.
День: +22°C, небольшой дождь (ощущается как +23°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с.
Вечер: +20°C, дождь (ощущается как +21°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с.
Ночь: +18°C, дождь (ощущается как +18°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с.
Дополнительные метеоданные:
Атмосферное давление: 745−748 мм рт. ст.
Температура воды в реках: +18°C.
УФ-индекс: 5 (умеренный).
Геомагнитное поле: Ожидается умеренная магнитная буря (5 баллов). Метеозависимым нижегородцам стоит следить за самочувствием.
Световой день: 16 часов 38 минут (восход 03:51, заход 20:29).