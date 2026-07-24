Новости Нижегородской области 24 июля: сбитый ребёнок и снижение цен на АЗС

Росстат обнародовал свежие данные о средних потребительских ценах на топливо в Нижегородской области по состоянию на 20 июля. Согласно статистике ведомства, динамика стоимости автомобильного бензина оказалась неоднородной. Марка АИ-92 продемонстрировала приятное для водителей снижение: если 13 июля средний ценник составлял 72,12 рубля за литр, то к началу текущей недели он опустился до 71,37 рубля. В то же время другие марки топлива подорожали: средняя цена АИ-95 поднялась с 77,24 до 77,84 рубля за литр, а бензин марки АИ-98 и выше подорожал с 95,61 до 95,92 рубля. Что касается дизельного топлива, его средняя стоимость немного снизилась и составила 81,98 рубля за литр против 82,50 рубля неделей ранее.