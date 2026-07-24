Новости Красноярского края 24 июля: депо метро, бензин, проверка гибели пчел

Пока автомобилисты пытаются найти горючее по приемлемым ценам, пчеловоды подсчитывают колоссальные убытки из-за массовой гибели ульев. Метростроители вынуждены менять проект депо из-за подземного ручья, а прокуратура разбирается в причинах схода вагонов. Главные события дня читайте в специальном обзоре «АиФ-Красноярск».
Цены на бензин в Красноярске 24 июля: что происходит на АЗС.
Водителей продолжает волновать вопрос, сколько стоит бензин в Красноярске, ведь ценовой разрыв достигает невероятных значений. Крупнейшие федеральные сети удерживают минимальные прайсы, из-за чего собирают длинные очереди: литр АИ-92 здесь продают примерно по 63 рубля, АИ-95 стоит около 68 рублей, дизель обходится в 83,42 рубля. У других крупных сетевиков цены на бензин ощутимо выше: АИ-92 — 78,4 рубля, АИ-95 — 83,4 рубля, дизельное топливо — 102,9 рубля, а премиальный АИ-100 пробил отметку в 113 рублей.
Региональные компании выставили еще более жесткие прайсы. АИ-92 обойдется красноярцам в 82,9 рубля, АИ-95 стоит 86,9 рубля, дизель продают за 96,9 рубля. На независимых частных станциях стоимость литра АИ-92 и дизеля там взлетела до 125 рублей, за АИ-95 просят 135 рублей, АИ-98 достиг 145 рублей. На некоторых частных АЗС горючее периодически полностью отсутствует.
Региональный Минпромторг контролирует ситуацию, отдавая безусловный приоритет снабжению экстренных служб, аграриев и северного завоза. Вводить жесткие лимиты на уровне края власти не планируют. Аналитики Центробанка РФ подтверждают: ради обеспечения сибиряков горючим все нефтеперерабатывающие заводы округа работают с максимальной загрузкой, плановые ремонты экстренно сдвинули на осень. Эксперты пока не называют точные сроки, когда стабилизируется ситуация с бензином в Красноярском крае.
Как узнать актуальную информацию и проверить, где есть бензин в Красноярске — читайте здесь.
Метро в Красноярске: ручей Серебряный заставил переделать проект депо.
Проект площадки под электродепо «Октябрьское» потребовал доработки из-за протекающего рядом ручья Серебряного. Хотя документация уже прошла госэкспертизу, инженерам понадобились дополнительные решения по водоотведению, чтобы защитить будущие пути от подтоплений.
Краевые власти опубликовали тендер на 251 миллион рублей (весной подрядчика пытались найти за 90 миллионов, но желающих не оказалось). Победителю предстоит переустроить трубы под улицей Высотной, смонтировать дополнительные решетки-водоприемники и заменить ливневку на магистраль большего диаметра. Работы придется согласовать с Роспотребнадзором, чтобы изменение русла не испортило воду в скважине, питающей ТЭЦ-3. На реализацию отводится 270 дней.
Отдельно заказчики ищут строителей для возведения общежития метровиков за 101,9 миллиона рублей. Сейчас активная проходка идет лишь в одном тоннеле между станциями «Высотная» и «Копылова» силами китайского подрядчика. Остальные пять участков простаивают. Всего специалисты прошли 7,2 километра из запланированных 11.
Сход вагонов в Ачинске: что известно.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет причины железнодорожного инцидента. Около 22 часов 23 июля на станции Ачинск-2 сошли с рельсов четыре вагона — два груженых и два порожних.
Крупной аварии удалось избежать: опрокидывания составов не произошло, люди не пострадали. Движение поездов на данном участке временно ограничили. Сотрудники Ачинской транспортной прокуратуры проводят надзорные мероприятия, проверяя соблюдение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Гибель 30 млн пчел под Красноярском: проверка Россельхознадзора.
В Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе произошла экологическая катастрофа местного масштаба. Пчеловоды из села Межово и поселка Большая Мурта сообщили о гибели порядка 30 миллионов пчел. Владельцы пасек уверены, что насекомые отравились сильнодействующими пестицидами во время химической обработки соседних сельскохозяйственных полей.
Специалисты Россельхознадзора отреагировали на восемь официальных жалоб. Инспекторы обследовали 11 земельных участков рядом с пасеками, отобрали образцы почвы и зеленых частей растений — посевов рапса, пшеницы и гороха. Пробы направили на тщательный анализ в лабораторию омского филиала Центра оценки качества зерна. Ведомство запросило у трех агропредприятий данные о применении химикатов в период с 1 по 11 июля. Инспекторы изучают электронные системы «Сатурн» и «Портал пчеловода», чтобы выяснить, уведомляли ли фермеры об обработках и соблюдали ли дозировки пестицидов. К расследованию инцидента подключилась краевая прокуратура.
Сводка МЧС 24 июля: пожары в Бирилюсском округе и Сосновоборске.
За минувшие сутки краевые спасатели ликвидировали 9 пожаров, обошлось без человеческих жертв. В селе Маталассы Бирилюсского округа огонь полностью уничтожил частный дом и хозяйственные постройки на площади 200 квадратных метров.
С пламенем боролись 10 человек при поддержке трех единиц техники. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.
В Сосновоборске на улице Ленинского Комсомола вспыхнула квартира в многоэтажке. Огонь повредил мебель и домашние вещи на площади 20 квадратов. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 18 человек, включая семерых детей.
Возгорание оперативно потушили, причиной инцидента также называют короткое замыкание. Кроме того, сотрудники МЧС дважды выезжали на ликвидацию последствий ДТП.
Погода на выходные в Красноярске: тепло и затяжные дожди.
Жителям краевой столицы стоит держать зонты под рукой. Пятница, 24 июля, и предстоящие выходные дни окажутся дождливыми, но по-летнему теплыми. Днем синоптики прогнозируют комфортные +24…+25 градусов. Ожидается слабый ветер со скоростью 1 метр в секунду. Атмосферное давление составит 729 миллиметров ртутного столба. В ночное время осадки не прекратятся, а столбики термометров покажут +16 градусов.