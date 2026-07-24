Новости Красноярского края 24 июля: депо метро, бензин, проверка гибели пчел

Специалисты Россельхознадзора отреагировали на восемь официальных жалоб. Инспекторы обследовали 11 земельных участков рядом с пасеками, отобрали образцы почвы и зеленых частей растений — посевов рапса, пшеницы и гороха. Пробы направили на тщательный анализ в лабораторию омского филиала Центра оценки качества зерна. Ведомство запросило у трех агропредприятий данные о применении химикатов в период с 1 по 11 июля. Инспекторы изучают электронные системы «Сатурн» и «Портал пчеловода», чтобы выяснить, уведомляли ли фермеры об обработках и соблюдали ли дозировки пестицидов. К расследованию инцидента подключилась краевая прокуратура.