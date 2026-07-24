Количество регистраций похоронных компаний увеличилось на 22,5%

В первом полугодии 2026 года количество регистраций компаний, специализирующихся на ритуальных услугах, в России увеличилось на 22,5% год к году, до 995. Это во многом связано с обелением рынка и дроблением существовавшего ранее бизнеса, а не с высоким спросом на услуги. Потребители организовывают все менее пышные похороны, из-за роста издержек это сдерживает маржинальность ритуального бизнеса.