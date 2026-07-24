Три очага дикой конопли сожгли полицейские в Комсомольском и Ульчском районах

В рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2026» сотрудники правоохранительных органов уничтожили три очага дикой конопли в Комсомольском районе. Всего было уничтожено 1 864 куста общим весом более 500 кг. Также в Ульчском районе на заброшенных огородах обнаружили два очага конопли общей площадью 20 квадратных метров. Уничтожено более 900 кустов общим весом около 24 кг. Все растения вырвали с корнем и сожгли на месте обнаружения.