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Руководитель энергопредприятия на Колыме присвоил себе около 300 тысяч рублей за оплату ЖКХ

38-летний мужчина взял деньги у пяти колымчан, пообещав им оплачивать коммунальные услуги за их жилье. Однако все деньги злоумышленник оставил себе. Так, от одного из потерпевших руководитель обманом получил более 234 тысяч рублей более чем за год. В феврале этого года он обманул 77-летнюю пенсионерку, которая перевела ему 10 тысяч рублей. Общий ущерб составил около.

38-летний мужчина взял деньги у пяти колымчан, пообещав им оплачивать коммунальные услуги за их жилье. Однако все деньги злоумышленник оставил себе. Так, от одного из потерпевших руководитель обманом получил более 234 тысяч рублей более чем за год. В феврале этого года он обманул 77-летнюю пенсионерку, которая перевела ему 10 тысяч рублей. Общий ущерб составил около 300 тысяч рублей. Во время расследования подозреваемый признал вину и частично возместил ущерб. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.