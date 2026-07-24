В Красноярский край привезли почти 11 тысяч тонн арбузов

Для Красноярского края наступил пик сезона завоза арбузов из азиатских стран. По информации регионального управления Россельхознадзора на 20 июля, специалисты ведомства проконтролировали ввоз 487 партий бахчевых общим весом 10 610 тонн из Узбекистана и Казахстана. Данный показатель в 2,5 раза превышает объемы аналогичного периода 2025 года, когда было зафиксировано 203 партии общим весом 3 792 тонны. С наступлением августа в регион начнут поставлять отечественные арбузы из Волгоградской и Астраханской областей, которые у жителей Красноярска считаются наиболее сладкими. Жители Красноярского края имеют возможность покупать арбузы почти без перерыва в течение всего года. Уже в январе на прилавки поступают плоды из Китая, с апреля по май к ним добавляются поставки из Ирана и Узбекистана, а начиная с июня и до конца осени регион снабжается продукцией из Казахстана. Под надзором управления с начала 2026 года в регион было завезено 10 892 тонны импортных бахчевых культур, включая объемы из Ирана и Китая.