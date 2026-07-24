Юрий Слюсарь поручил начать обновление парка «Дружбы» в Ростове уже в 2026 году

Ростовский парк «Дружба» площадью почти десять гектаров ждёт масштабное обновление в три очереди. Начать планируют с главного лестничного марша, центральной аллеи, пляжной зоны и каскадного фонтана. Затем появится спортивный кластер, а на третьем этапе — терраса у воды и экстрим-парк для детей. Общая стоимость проекта — около 1,4 миллиарда рублей.