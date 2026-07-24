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Юрий Слюсарь поручил начать обновление парка «Дружбы» в Ростове уже в 2026 году

Каким будет парк «Дружба» в Ростове-на-Дону, обсудили на заседании межведомственной комиссии по формированию комфортной городской среды, которое провёл губернатор Юрий Слюсарь.

Каким будет парк «Дружба» в Ростове-на-Дону, обсудили на заседании межведомственной комиссии по формированию комфортной городской среды, которое провёл губернатор Юрий Слюсарь.

Ростовский парк «Дружба» площадью почти десять гектаров ждёт масштабное обновление в три очереди. Начать планируют с главного лестничного марша, центральной аллеи, пляжной зоны и каскадного фонтана. Затем появится спортивный кластер, а на третьем этапе — терраса у воды и экстрим-парк для детей. Общая стоимость проекта — около 1,4 миллиарда рублей.

Проект уже прошёл все необходимые стадии экспертизы, получены положительные заключения по инженерным изысканиям, конструктивным и проектным решениям. Сметная стоимость первого этапа составляет 788,4 миллиона рублей. Губернатор поставил задачу начать работы по парку уже в этом году и постараться завершить в 2027 году.

Подводя итоги, Юрий Слюсарь подчеркнул, что при реализации всех проектов благоустройства важно опираться на квалифицированных проектировщиков, которые будут работать в тесном сотрудничестве с центром компетенций городской среды Ростовской области.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

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