Мэр Братска опроверг информацию от блогеров о погашении Вечного огня

"Не могу не отреагировать на ту ложь, которую распространяют так называемые блогеры Братска. Сейчас говорю о непроверенной информации о том, что Вечный огонь на Мемориале Славы в Братске будет погашен! Мой дед Дубровин Александр Васильевич воевал за Родину в Великой Отечественной войне. Ушел 17-летним мальчишкой, а вернулся уже взрослым мужчиной, отслужив 7 лет.
Тысячи братчан и жителей Братского района уходили на эту страшную войну, тысячи с нее не вернулись. Вечный огонь — это наша память. Это наша дань уважения тем героям, которые боролись за нашу свободу. Наш Вечный огонь — это святое! Он горит и будет гореть всегда! Жаль, что некоторые могут так просто издеваться над чувствами наших братчан, имена родственников которых нанесены на плиты Мемориала Славы", — эмоционально написал Александр Дубровин.
Он также призвал жителей доверять проверенной информации.
Напомним, что в Иркутске проводят техобслуживание газового оборудования мемориала «Вечный огонь». Подрядчик выполняет дегазацию емкостей газовой горелки. Работы продлятся до 18.00 31 июля. В связи с этим возможно временное отключение пламени на 1−2 часа. На месте установлены информационные таблички.