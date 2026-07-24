Мэр Братска опроверг информацию от блогеров о погашении Вечного огня

Тысячи братчан и жителей Братского района уходили на эту страшную войну, тысячи с нее не вернулись. Вечный огонь — это наша память. Это наша дань уважения тем героям, которые боролись за нашу свободу. Наш Вечный огонь — это святое! Он горит и будет гореть всегда! Жаль, что некоторые могут так просто издеваться над чувствами наших братчан, имена родственников которых нанесены на плиты Мемориала Славы", — эмоционально написал Александр Дубровин.