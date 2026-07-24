Житель ЕАО хранил самодельное ружьё в гараже

Владельцем предметов оказался 55 летний мужчина. Он пояснил, что примерно 15 лет назад нашёл трубы с резьбой и самостоятельно собрал из них ствол ружья. Также фигурант рассказал, что нашёл на берегу реки Тунгуска патроны 12 калибра, с помощью которых проверил работоспособность устройства. В дальнейшем ружьё находилось на хранении в его деревянном гараже.