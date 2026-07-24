Донская пловчиха Арина Брыканова завоевала золотую медаль первенства России

Воспитанница областной спортивной школы олимпийского резерва № 22 Арина Брыканова завоевала золотую медаль Первенства России по плаванию среди юниоров и юниорок в возрасте от 16 до 18 лет. Соревнования проходят в эти дни в Калуге на базе Дворца спорта «Центральный».
Донская пловчиха показала лучший результат на дистанции 400 метров вольным стилем, преодолев ее за 4 минуты 15,78 секунды. Масштабный турнир собрал более 900 сильнейших спортсменов из 63 субъектов Российской Федерации и стал ключевым этапом отбора для формирования национальных сборных команд.
Триумф донской спортсменки стал логичным продолжением ее успешного сезона. Напомним, ранее Арина Брыканова в составе сборной России завоевала серебряную медаль Первенства Европы в Германии в эстафете 4×200 метров вольным стилем.
Выдающиеся достижения донских пловцов на всероссийской и международной аренах подчеркивают результативность системной работы по развитию профильных видов спорта в регионе. Ростовская область последовательно участвует в реализации федеральной программы «Спорт России», создавая необходимые условия для тренировок и профессионального роста перспективных атлетов.
— Победа донской пловчихи на всероссийских соревнованиях — это результат упорного труда, целеустремленности и высокого профессионализма как самой спортсменки, так и ее наставников. Регион уделяет серьезное внимание развитию водных видов спорта, модернизируя инфраструктуру и поддерживая талантливую молодежь, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.
Соревнования в Калуге продолжаются, и донские спортсмены ведут борьбу за медали в других дисциплинах программы.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.