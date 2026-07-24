Донская пловчиха Арина Брыканова завоевала золотую медаль первенства России

Воспитанница областной спортивной школы олимпийского резерва № 22 Арина Брыканова завоевала золотую медаль Первенства России по плаванию среди юниоров и юниорок в возрасте от 16 до 18 лет. Соревнования проходят в эти дни в Калуге на базе Дворца спорта «Центральный».