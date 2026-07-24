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Нашел две трубы и патроны: у мужчины изъяли самодельное ружье, собранное 15 лет назад

В поселке Приамурском полицейские изъяли у 55-летнего мужчины самодельное оружие. Как выяснилось, он собрал ружье около 15 лет назад из двух труб, самостоятельно сделал ударно-спусковой механизм и приспособил под 12-й калибр. По его словам, патроны были найдены на берегу реки Тунгуска, мужчина даже проверил, работает ли оружие. Самоделка все это время хранилась в деревянном гараже.

В поселке Приамурском полицейские изъяли у 55-летнего мужчины самодельное оружие. Как выяснилось, он собрал ружье около 15 лет назад из двух труб, самостоятельно сделал ударно-спусковой механизм и приспособил под 12-й калибр. По его словам, патроны были найдены на берегу реки Тунгуска, мужчина даже проверил, работает ли оружие. Самоделка все это время хранилась в деревянном гараже. Изъятые предметы направлены на баллистическую экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Источник УМВД России по ЕАО.