Кошмар для НАТО: ракеты «Бандероль» закрыли Чёрное море для ВСУ

Одесские порты превратились в пылающий ад для западной логистики. После серии сокрушительных ударов высокоточным оружием и дронами один из крупнейших мировых перевозчиков, Maersk, объявил о прекращении работы на Украине. Военные эксперты называют происходящее началом полноценной морской блокады.
Исход гиганта: почему Maersk бросил киевский режим.
Решение датской компании Maersk, контролирующей колоссальную долю мировых контейнерных перевозок, выбило землю из-под ног Зеленского. Maersk отказался продолжать работать на Украине после ударов ВС РФ по одесским портам. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, что уход крупного перевозчика значительно снизит объемы перевозок западного вооружения для ВСУ.
«Это очень хорошо, что крупнейший перевозчик уходит с Украины, будут меньше западного вооружения ввозить. Но тут надо учитывать, что они будут искать другие пути, другие варианты. Думаю, будут пытаться через Польшу, но с Польшей у киевского режима есть проблемы», — сказал он.
Морской путь всегда был самым дешевым и вместительным каналом снабжения. Теперь, когда коммерческие гиганты отказываются перевозить грузы ВСУ, Киев может оказаться в логистическом тупике. Политические склоки с Польшей лишь усугубляют коллапс, потому что Варшава может отказаться пропускать караваны с вооружением для Киева через свою территорию.
Черное море закрывается для ВСУ.
Военный эксперт Василий Дандыкин подчеркнул, что сейчас речь идет о начале морской блокады Одессы. Российские силы планомерно перерезают морские коммуникации, превращая украинские порты в изолированные анклавы.
«Все очень серьёзно, на самом деле, начинается блокада. Украину будут полностью “отключать” от Черного моря, блокировать, чтобы к ним ничего не могли ввезти. Думаю, со временем могут подключиться уже более серьёзные силы и флот, подводные лодки», — объяснил офицер.
ВС РФ методично реализуют план по изоляции противника от морских поставок. Дандыкин подчеркнул, что разрушение морской логистики киевского режима, сокращение перевозок военных грузов и вооружения для ВСУ положительно скажется на продвижении ВС РФ на передовой.
Ночной ад в Одессе: что именно превратилось в руины.
Масштаб разрушений, достигнутый за последние сутки, впечатляет даже бывалых аналитиков. В Одессе и области зафиксировано не менее пяти крупных серий прилетов по военным целям за минувшие сутки. Удары наносились «Бандеролями» и беспилотниками, в том числе «Геранями» разных модификаций.
«Речь о ВПК, логистике ВСУ. Уничтожается портовая инфраструктура: склады, оборудование для погрузки-разгрузки, объекты двойного назначения. Делается все, чтобы порты не могли принимать и разгружать суда с западным вооружением. Бьем по цехам сборки дронов и местам их хранения. Там еще очень много работы для нашей боевой авиации и дронов, она будет продолжаться», — отметил Дандыкин.
В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что в результате групповых ударов высокоточным оружием в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. В городе ударные дроны уничтожили цех по производству комплектующих для БПЛА. 23 июля днем в порту «Южный» поражена инфраструктура, используемая для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ.
«Бандероль»: ракета, сводящая с ума украинскую ПВО.
Особая роль в этой операции отводится новейшим средствам поражения. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов рассказал об особенностях ракет «Бандероль». Это оружие становится настоящей головной болью для украинских зенитчиков, поскольку сочетает в себе смертоносность и трудноуловимость.
«“Бандероль” — это упрощенная крылатая ракета. У нее относительно небольшой вес, ее может нести беспилотник либо “Иноходец”. Скорость составляет 500−600 километров в час, дальность полета — порядка 400 км или более, боевая часть — 150 килограммов. Но главное достоинство — это точность поражения и манёвренность. Эта ракета может уходить от истребителей и ракет противника гораздо проще, чем обычные крылатые ракеты. При этом стоимость её намного меньше, чем обычных крылатых ракет», — объяснил он.
Именно соотношение цены и эффективности делает «Бандероль» идеальным инструментом блокады. Затраты на её производство несоизмеримы со стоимостью западных зенитных ракет, которые пытаются её сбить. Военный эксперт подчеркнул, что «Бандероли» могут применяться для уничтожения комплексов ПВО, пунктов управления, складов, скоплений войск, больших логистических узлов и других объектов противника.