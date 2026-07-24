Приморцев заочно осудили в Хабаровске за контрабанду леса на 1,6 млрд

Кроме того, осуждённым назначили штрафы в размере 700 тысяч и 950 тысяч рублей. После освобождения им будет запрещено заниматься внешнеэкономической деятельностью, связанной с оптовой торговлей лесоматериалами, в течение двух и трёх лет соответственно.