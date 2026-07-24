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Приморцев заочно осудили в Хабаровске за контрабанду леса на 1,6 млрд

Согласно материалам дела, подсудимые действовали в составе организованной группы и незаконно перемещали лесоматериалы через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Центральный районный суд Хабаровска заочно вынес приговор двум жителям Приморского края, которых признали виновными в контрабанде стратегически важных ресурсов на сумму более 1,6 млрд рублей. Мужчины находились в международном розыске, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

Согласно материалам дела, подсудимые действовали в составе организованной группы и незаконно перемещали лесоматериалы через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Действия фигурантов квалифицировали по части 3 статьи 226.1 УК РФ. С учётом роли каждого суд дал им 10 и 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, осуждённым назначили штрафы в размере 700 тысяч и 950 тысяч рублей. После освобождения им будет запрещено заниматься внешнеэкономической деятельностью, связанной с оптовой торговлей лесоматериалами, в течение двух и трёх лет соответственно.

Имущество фигурантов общей стоимостью более 311 млн рублей конфисковали в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.