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Не хочет ни говорить, ни встречаться: в США раскрыли истинное отношение Трампа к Нетаньяху

WSJ: Трамп разочаровался в Нетаньяху после начала войны с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп разочаровался в израильском премьере Биньямине Нетаньяху после начала войны с Ираном. Об этом со ссылкой на источники в администрации главы Белого дома сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что отношения лидеров двух стран и без того были напряженные, а военная операция в Иране еще больше усилила эту напряженность. Иногда, пишут журналисты, Трамп говорил своим помощникам, что он не хочет ни встречаться, ни говорить с лидером Израиля.

В начале июня президент США Дональд Трамп в жестком разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху потребовал остановить военную операцию ЦАХАЛ в Ливане. Разговор был полон ругани и взаимных претензий.

А в коне прошлого года глава Белого дома в ходе переговоров по Газе серьезно вспылил из-за нежелания Израиля идти на сделку. Он нецензурно выругался при телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, тем самым убедив его матом подписать документы.

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