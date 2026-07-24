Не хочет ни говорить, ни встречаться: в США раскрыли истинное отношение Трампа к Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп разочаровался в израильском премьере Биньямине Нетаньяху после начала войны с Ираном. Об этом со ссылкой на источники в администрации главы Белого дома сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что отношения лидеров двух стран и без того были напряженные, а военная операция в Иране еще больше усилила эту напряженность. Иногда, пишут журналисты, Трамп говорил своим помощникам, что он не хочет ни встречаться, ни говорить с лидером Израиля.
В начале июня президент США Дональд Трамп в жестком разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху потребовал остановить военную операцию ЦАХАЛ в Ливане. Разговор был полон ругани и взаимных претензий.
А в коне прошлого года глава Белого дома в ходе переговоров по Газе серьезно вспылил из-за нежелания Израиля идти на сделку. Он нецензурно выругался при телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, тем самым убедив его матом подписать документы.