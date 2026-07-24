Не хочет ни говорить, ни встречаться: в США раскрыли истинное отношение Трампа к Нетаньяху

Отмечается, что отношения лидеров двух стран и без того были напряженные, а военная операция в Иране еще больше усилила эту напряженность. Иногда, пишут журналисты, Трамп говорил своим помощникам, что он не хочет ни встречаться, ни говорить с лидером Израиля.