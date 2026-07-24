Камеры с распознаванием лиц появятся на улице Вайнера в Екатеринбурге

— Все будут нам завидовать после того, как после ремонта улицу оборудуют камерами с автоматическим распознаванием лиц. А это их фиксация и сверка с базами данных МВД и прочих структур. Разумеется, после этого градус безумия на улице должен снизиться, — сказано в сообщении.