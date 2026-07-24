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В парке им. Октября провели Фестиваль по северной ходьбе

В парке им. Октября состоялся Фестиваль по северной ходьбе в рамках региональной программы «Активное долголетие» — главное спортивное событие для всех, кто выбирает активное долголетие и заботу о своем здоровье.

Источник: НИА Ростов

В парке им. Октября состоялся Фестиваль по северной ходьбе в рамках региональной программы «Активное долголетие» — главное спортивное событие для всех, кто выбирает активное долголетие и заботу о своем здоровье.

Всех участников разделили на 7 женских групп в 6 возрастных категориях: 60−64, 65−69, 70−74 (2 группы), 75−79, 80−85, 90 и группу мужчин.

Опытные инструктора провели мастер-классы, подготовив, таким образом, участников к соревнованиям. Далее провели соревнования на дистанции 500 метров. Квалифицированные судьи оценивали правильную технику.

Завершился Фестиваль награждением победителей и призеров медалями и грамотами от МБУ «ЦФКС» в каждой возрастной категории.

Организаторы: Центр по физической культуре и спорту (ЦФКС) и Донская федерация северной ходьбы (ДФСХ) при поддержке Ростовского-на-Дону зоопарка.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.