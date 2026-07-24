Суд не стал строго наказывать поджигателя Есауловской петли (видео)

«Участники даже мусор с территории убрали — то есть, в начале все выглядело как вполне приличный поход. Но у одного из туристов нашлась своя “инициатива”. Около 15:30 новоиспеченный сибиряк, приехавший в Красноярск из Москвы менее года назад, отошел вниз по логу подальше от людей и запустил три сигнальные ракеты. Две сработали штатно, а третья изменила траекторию, не набрала высоту и упала на поляну. Там сразу пошел дым, а затем загорелась сухая трава. Мужчина попытался потушить огонь самостоятельно, около 10−15 минут боролся с возгоранием, сообщил об этом гиду и попросил вызвать 112, но связь была плохой», — рассказали в прокуратуре.