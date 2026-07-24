Суд не стал строго наказывать поджигателя Есауловской петли (видео)

Березовский районный суд вынес 56-летнему жителю Красноярска приговор за уничтожение леса на Есауловской петле в результате неосторожного обращения с огнем.
Напомним, крупный пожар произошел 1 мая этого года. Огонь уничтожил 27,3 га. Ущерб Маганскому лесничеству оценили в 822 тыс. рублей, еще 1,05 млн рублей ушло на тушение.
Установлено, что в тот день группа примерно из 15 человек отправилась из Красноярска на туристический маршрут с компанией «Пятый элемент». Пройдя инструктаж и доехав на автобусе до места, они прогулялись, сделали фото и перекусили.
«Участники даже мусор с территории убрали — то есть, в начале все выглядело как вполне приличный поход. Но у одного из туристов нашлась своя “инициатива”. Около 15:30 новоиспеченный сибиряк, приехавший в Красноярск из Москвы менее года назад, отошел вниз по логу подальше от людей и запустил три сигнальные ракеты. Две сработали штатно, а третья изменила траекторию, не набрала высоту и упала на поляну. Там сразу пошел дым, а затем загорелась сухая трава. Мужчина попытался потушить огонь самостоятельно, около 10−15 минут боролся с возгоранием, сообщил об этом гиду и попросил вызвать 112, но связь была плохой», — рассказали в прокуратуре.
Виновник пожара скрылся, но полицейские быстро нашли его и задержали. Мужчина пояснил, что походы любит и ходит в них не первый раз. «Мои родители геологи, поэтому эта тема мне интересна», — рассказал он. По его словам, сигнальную ракету он обычно берет с собой на случай экстренных ситуаций, а в тот злополучный день запустил ее «в честь праздника».
Мужчина полностью возместил ущерб и расходы на тушение пожара, заплатив 1,8 млн рублей, а также признал вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 261 УК РФ.
«Суд с учетом этого смягчил наказание — вместо реального срока назначил штраф в 150 тыс. рублей», — сообщили в прокуратуре.
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