Красноярцам назвали основные правила установки зарядной станции

Надежность зарядной инфраструктуры зависит не только от модели станции. Большая часть будущих проблем предотвращается еще на этапе обследования объекта и проектирования подключения. Перед покупкой оборудования стоит изучить ассортимент и варианты монтажа на www.power-on.su, а затем подготовить исходные данные для проектировщика или монтажной организации.