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Красноярцам назвали основные правила установки зарядной станции

Надежность зарядной инфраструктуры зависит не только от модели станции. Большая часть будущих проблем предотвращается еще на этапе обследования объекта и проектирования подключения.

Надежность зарядной инфраструктуры зависит не только от модели станции. Большая часть будущих проблем предотвращается еще на этапе обследования объекта и проектирования подключения. Перед покупкой оборудования стоит изучить ассортимент и варианты монтажа на www.power-on.su, а затем подготовить исходные данные для проектировщика или монтажной организации.

После этого необходимо проверить параметры электроснабжения: выделенную мощность, напряжение, количество фаз, состояние распределительного щита, заземления и фактическую нагрузку на сеть. Если объект уже потребляет большую часть доступной мощности, подключение зарядной станции без системы управления нагрузкой может привести к отключению вводного автомата.

Не менее важно правильно выбрать место установки. Станцию рекомендуют размещать так, чтобы зарядный кабель свободно доставал до автомобиля, не мешал движению транспорта и пешеходов, а само оборудование было защищено от механических повреждений, осадков и вандализма.

Отдельное внимание стоит уделить кабельной трассе, защитной автоматике и заземлению. Для объектов с несколькими зарядными постами или ограниченной мощностью специалисты советуют использовать систему динамического управления нагрузкой, которая распределяет доступную электроэнергию между автомобилями с учетом текущего потребления здания.

Если зарядная станция предназначена для коммерческого использования, еще до монтажа необходимо предусмотреть удаленный мониторинг, систему учета зарядных сессий, способы оплаты и идентификации пользователей, а также обеспечить стабильную связь для работы оборудования.

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