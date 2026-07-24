Крупнейший зал Нанайского района снова примет зрителей в селе Лидога

В апреле подрядчик приступил к обновлению площадки, работы продлятся до конца года. «Зал был аварийным, поэтому, когда начались работы, мы очень обрадовались. Ремонт идет быстро. Спасибо Правительству страны и региона за поддержку, совсем скоро мы сможем выступить на обновленной сцене», — говорит участница народного хора русской песни «Лидога» Наталья Швецова. Зал вмещает более 250 человек и является крупнейшей концертной площадкой в Нанайском районе. После восстановления в нем снова будут проводиться культурные мероприятия районного уровня. Уже сделали новые полы, смонтировали сцену, возвели металлокаркас и установили акустические панели. Подходят к концу работы по облицовке потолка.