На Театральной площади Красноярска фонтаны представят новое водное шоу

На этот раз водная композиция будет сопровождаться авторским треком «Красное оконце» красноярского фолк-проекта «Оберег». Коллектив исполняет музыку в жанрах фолк-рок и фолк-поп, сочетая современные аранжировки с традиционными народными мотивами.