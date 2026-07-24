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На Театральной площади Красноярска фонтаны представят новое водное шоу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В субботу, 25 июля, на Театральной площади состоится новое светомузыкальное представление фонтана.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В субботу, 25 июля, на Театральной площади состоится новое светомузыкальное представление фонтана.

На этот раз водная композиция будет сопровождаться авторским треком «Красное оконце» красноярского фолк-проекта «Оберег». Коллектив исполняет музыку в жанрах фолк-рок и фолк-поп, сочетая современные аранжировки с традиционными народными мотивами.

Специалисты уже подготовили новую программу, в которой светящиеся струи фонтана будут синхронизированы с музыкой.

Посмотреть представление смогут все желающие. Вход свободный. Начало шоу — 25 июля в 21:00.