На Театральной площади Красноярска фонтаны представят новое водное шоу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В субботу, 25 июля, на Театральной площади состоится новое светомузыкальное представление фонтана.
На этот раз водная композиция будет сопровождаться авторским треком «Красное оконце» красноярского фолк-проекта «Оберег». Коллектив исполняет музыку в жанрах фолк-рок и фолк-поп, сочетая современные аранжировки с традиционными народными мотивами.
Специалисты уже подготовили новую программу, в которой светящиеся струи фонтана будут синхронизированы с музыкой.
Посмотреть представление смогут все желающие. Вход свободный. Начало шоу — 25 июля в 21:00.