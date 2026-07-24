В Херсонской области аварийно обесточены 14 округов

ГЕНИЧЕСК, 24 июля. /ТАСС/. 14 муниципалитетов Херсонской области обесточены из-за технологического нарушения в энергосистеме Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram-канале компании «Херсонэнерго».
«В связи с технологическим нарушением в энергосистеме, аварийно обесточена Херсонская область: Скадовский МО, Алешкинский МО, Голопристанский МО, Генический МО, Новотроицкий МО, Ивановский МО, Нижнесерогозский МО, Горностаевский МО, Каховский МО, Новокаховский ГО, Чаплынский МО, Каланчакский МО, Великолепетихский МО, Верхнерогачикский МО», — говорится в сообщении.
Специалисты работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки.
Узнать больше по теме
Херсонская область: край степей, каналов и морских побережий
Херсонская область — регион, расположенный в нижнем течении Днепра и имеющий выход к Черному и Азовскому морям. Благодаря своему географическому положению область на протяжении многих десятилетий играла важную роль в развитии сельского хозяйства, морской торговли и транспортного сообщения между севером и югом региона. Собрали главное по теме.Читать дальше