Жизнь после СВО: все только начинается — к такому выводу пришли участники дискуссии на Дальневосточном МедиаФоруме

Дискуссия «Жизнь после СВО: своих не бросаем» состоялась во второй день работы Дальневосточного Медиафорума (12+). Модератором секции выступил главный редактор газеты «Суворовский натиск» (16+) Андрей Волошенко, экспертами стали:
Семен Пегов, военкор, автор и руководитель WarGonzo (18+); Алексей Суконкин, военкор, писатель; Эдуард Сафронов, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО; Егор Ахтырский, ветеран СВО; Алена Чаплыгина, руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники отечества» по Хабаровскому краю; Юлия Терентьева, главный редактор ИА «AmurMedia».
Участники искали ответ на вопрос «Что же действительно нужно человеку, вернувшемуся из-за ленточки». И так уж сразу сложилось, что и военкоры, и ветераны, и гражданские сразу сошлись на двух ключевых моментах: реаблитация психологическая во многом важнее физической; запрос на справедливость у человека, прошедшего через тяжелейшие испытания, значительно серьезнее, чем у тех, кто видел только мирную жизнь.
— Участники специальной военной операции сражаются в реальности, которой раньше человечество не знало. Роль роботов и новых технологий нам еще только предстоит полностью оценить. Технологии изменили ландшафт боевых действий, повлияли на самих людей. Осознание того, что против тебя идет бездушная машина, оказывает серьезное воздействие на психику, — объяснил военкор Семен Пегов.
Известный военкор отметил, и его поддержал коллега по цеху Алексей Суконкин, что ветеранам нужна реабилитация через творчество. Им нужна глубокая литература, музыка, песни и, как сказал Семен Пегов, не просто «Шаман поет “Я — русский”, а произведения сопоставимые по масштабу с творчеством о Великой Отечественной войне.
— Творческое сообщество должно активизироваться, нам очень не хватает проводников между этим миром и тем, за ленточкой. Ветеранам нужна терапия через творчество, — заявил Семен Пегов.
Конечно, все это не отрицает и бытовой, сугубо материальной поддержки. Как отметила Алена Чаплыгина, работа над программами поддержки участников и ветеранов СВО и членов их семей идет постоянно. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин личным примером демонстрирует вовлеченность в вопросы поддержки СВО, тесно сотрудничая с ветеранскими организациями и Фондом «Защитники Отечества». В крае идет активная работа по программе «Герои Востока», множество предприятий и организаций словом и делом помогают СВО.
Хорошо идет реабилитация ветеранов через спорт. Егор Ахтырский, переживший тяжелое ранение, и Семен Пегов, тоже получивший ранение в зоне боестолкновений, подтвердили, что им помогла спортивная злость. Когда на твоих глазах одноногий бежит марафон, а парень без локтевого сустава подтягивается 25 раз, ты уже не можешь сидеть в уголоке и жалеть себя.
Но первый шаг к полноценной реабилитации, к возвращению в обычную жизнь делается не в физической реальности, а в ментальной. Когда ветеран СВО возвращается, он поначалу даже не осознает изменений, он мысленно еще там, под обстрелами, рядом с боевыми товарищами. Поэтому очень важно не оставлять солдат и офицеров один на один с этими мыслями.
— Из того, что прозвучало сегодня, я выделила два опорных слова: семья и справедливость. Боец возвращается не в условный город — он возвращается к семье, жене, детям, родителям. И поэтому как журналист считаю важным поддерживать семьи участников, окружая их заботой, рассказывая через них истории героизма и мужества, тем самым формируя благодатную почву для вернувшихся, — отметила хабаровский журналист Юлия Терентьева. — И не менее важно помогать ребятам бороться с несправедливостью во всех ее проявлениях.
— Надо парней адаптировать и в первую очередь — через ощущение их нужности обществу. Я сам прошел через тяжелое ранение и сложное возвращение. Мне помогло то, что я нашел свое место в жизни, активно занялся спортом, вошел в Ассоциацию ветеранов СВО и теперь мы помогаем другим, — поделился Эдуард Сафронов.
В продолжение дискуссии следом прошел мастер-класс Семена Пегова, на котором военкор провел импровизированное занятие с участниками форума, на практике показав, как нужно говорить о специальной военной операции и ее героях.
— Нам нужно научиться сохранять память о СВО так же, как мы это делаем с памятью о Великой Отечественной войне. Заметьте, мы узнаем о том времени не по новостным заметкам, а по фильмам, книгам и песням. Журналисту нужно стать сценаристом, писателем, воспитателем — воспитывать в людях историческое мышление, умение видеть не просто события в моменте, а объективную историческую картину, — сказал Семен Пегов.
Организатором Дальневосточного Медиафорума выступает Правительство Хабаровского края, Министерство внутренней и информационной политики Хабаровского края, при поддержке Хабаровского, Приморского отделений Союза журналистов России.