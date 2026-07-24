Жизнь после СВО: все только начинается — к такому выводу пришли участники дискуссии на Дальневосточном МедиаФоруме

Но первый шаг к полноценной реабилитации, к возвращению в обычную жизнь делается не в физической реальности, а в ментальной. Когда ветеран СВО возвращается, он поначалу даже не осознает изменений, он мысленно еще там, под обстрелами, рядом с боевыми товарищами. Поэтому очень важно не оставлять солдат и офицеров один на один с этими мыслями.