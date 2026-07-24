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Установка шлагбаума во дворе: депутат Колунов напомнил о необходимости общего собрания жильцов

Оя въезда посторонних автомобилей собственникам необходимо провести общее собрание, утвердить порядок оплаты работ и согласовать монтаж с профильными ведомствами.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов разъяснил в беседе с RT алгоритм законной установки шлагбаума на придомовой территории. По его словам, для ограничения въезда посторонних автомобилей собственникам необходимо провести общее собрание, утвердить порядок оплаты работ и согласовать монтаж с профильными ведомствами.

Чтобы исключить парковку чужих машин во дворе многоквартирного дома, потребуется принять соответствующее решение на общем собрании собственников жилья, рассказал парламентарий. Решение считается принятым, если за него проголосует более половины владельцев квартир.

После этого протокол собрания направляется в местную администрацию. Далее установку необходимо, как правило, согласовать с ГИБДД, МЧС и пожарной инспекцией, предупредил депутат.

«Важный вопрос — кто платит за шлагбаум. В большинстве случаев плата за установку и обслуживание ложится на плечи жильцов. Порядок оплаты также решается на общем собрании», — подчеркнул собеседник RT.

Колунов предостерег от незаконной установки ограждений. За подобные действия предусмотрена ответственность.

«Помимо штрафа выдается предписание на демонтаж, а в случае блокировки проезда спецтехники возможна не только административная, но и уголовная ответственность», — заключил он.

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