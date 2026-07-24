В Подмосковье обработали от борщевика более 11 тыс. га земель

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. План по обработке земель от борщевика в Московской области выполнен почти на 50%. К настоящему моменту мероприятия по борьбе с сорняком провели на 11,5 тыс. га, сообщил ТАСС председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.
«В этом году от борщевика Сосновского в Подмосковье уже обработано 11,5 тыс. га. До конца лета планируется обработать 23,5 тыс. га», — сказал Керселян.
Он добавил, что муниципальные земли обрабатываются от сорняка по контрактам. Что касается владельцев частных участков, то они также должны убирать сорняк со своих земель. За произрастание борщевика частным лицам грозит штраф в размере 5 тыс. рублей.
Керселян уточнил, что штраф накладывается на собственника любого участка административной комиссией органа местного самоуправления.