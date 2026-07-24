В Пролетарском районе завершили ремонт детской игровой площадки по пр. 40-летия Победы, 37/9

В Пролетарском районе донской столицы появилась новая игровая зона для юных ростовчан. Глава города Александр Скрябин опубликовал на своей официальной странице в Мах фото детской площадки до и после благоустройства.
Сейчас на объекте установлено современное игровое оборудование и выполнено устройство травмобезопасного покрытия. Теперь площадка готова принимать своих юных гостей.
Глава города дал поручение району обеспечить надлежащий уход: своевременную санитарную очистку территории и покос сорной растительности.
— Мы продолжаем благоустраивать детские площадки в городе — в этом году благоустроим 124 площадки, — отметил Александр Скрябин.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.