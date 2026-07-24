Бесплатный концерт группы IOWA пройдет на Зеленом острове в Омске

Организаторы подготовили насыщенную программу, которая стартует в 15 часов. На малой сцене пройдет игровая программа «Музыкальный БУУМ» с конкурсами и викторинами. С 16 до 18 часов гости смогут принять участие в занятиях по латиноамериканским танцам под живую музыку вместе со студией «TU SALSA», освоив базовые движения сальсы и бачаты. Вечер на этой площадке завершится танцевальной вечеринкой с диджеем, которая продлится с 21 до 22 часов.