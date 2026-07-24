Нижегородцам доступен налоговый вычет за спорт

Жители Нижегородской области могут получить налоговый вычет за посещение платных спортивных секций и фитнес-клубов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Воспользоваться услугой можно, если спортивная организация или индивидуальный предприниматель входят в специальный перечень. На данный момент в регионе в него включены 269 объектов, среди которых как государственные, так и частные комплексы. Также вычет положен за успешное выполнение нормативов комплекса ГТО и получение знака отличия.
Инструкцию по оформлению вычета и порядок подачи документов запустили в чат-боте регионального Министерства спорта в мессенджере MAX. Сервис также позволяет отслеживать спортивные афиши и узнавать информацию о присвоении разрядов и наград.
Ранее сообщалось, что еще 17,1 млн рублей выделят на содержание укрытий в Нижнем Новгороде.