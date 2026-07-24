Нижегородцам доступен налоговый вычет за спорт

Воспользоваться услугой можно, если спортивная организация или индивидуальный предприниматель входят в специальный перечень. На данный момент в регионе в него включены 269 объектов, среди которых как государственные, так и частные комплексы. Также вычет положен за успешное выполнение нормативов комплекса ГТО и получение знака отличия.