В зоопарке Ростова родилась лань

В Ростовском зоопарке родился детёныш у пары европейских ланей — Блэка и Марты. Об этом рассказали в пресс‑службе учреждения.
Специалисты зоопарка поделились интересными деталями о развитии малышей этого вида: уже спустя час после появления на свет детёныш способен следовать за матерью. Пол новорождённого зоологи пока не определили — эта информация станет известна позже. Самка будет кормить малыша молоком до четырёх месяцев, а взросление у европейских ланей наступает к 2−3 годам.
Также в зоопарке напомнили об особенности вида — сезонной смене окраса. Летом шерсть лани коричнево‑рыжая с белыми пятнами, а зимой окраска меняется: голова и шея становятся тёмно‑коричневыми, спина и бока — почти чёрными, а нижняя часть тела приобретает пепельно‑серый оттенок.