В зоопарке Ростова родилась лань

Специалисты зоопарка поделились интересными деталями о развитии малышей этого вида: уже спустя час после появления на свет детёныш способен следовать за матерью. Пол новорождённого зоологи пока не определили — эта информация станет известна позже. Самка будет кормить малыша молоком до четырёх месяцев, а взросление у европейских ланей наступает к 2−3 годам.