В Комсомольске-на-Амуре сдали первые дороги года

В ходе проверки приёмочной комиссией (в том числе представителями людей с ОВЗ) выявлены недочёты по уклонам тротуаров — их предстоит исправить подрядчику. Заместитель начальника отдела по организации дорожной деятельности администрации Комсомольска Ольга Деркач отметила, что гарантийный срок на все объекты составляет 4 года, а возникающие проблемы подрядчики обязаны устранять. Председатель общественного совета города Игорь Шевцов подчеркнул, что обычно приёмка дорог проходила ближе к осени, а в этом году уже в середине лета готовы три объекта.