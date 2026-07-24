В Красноярский край привезли арбузов в 2,5 раза больше прошлогодних показателей. По информации регионального управления Россельхознадзора, на 20 июля уже приняли и проконтролировали 10610 тонн — 487 партий этих бахчевых культур. Тогда как в 2025 году было 3792 тонн — 203 партии. Все они из стран Азии.
В августе уже пройдут арбузы из Волгоградской и Астраханских областей России. Именно их любят жители региона, считая самыми вкусными и сладкими.
А вообще, как говорят специалисты, эти плоды в наше время бывают круглый год. В январе их привозят из Китая, правда, цена «кусается». В апреле-мае из Иран, затем из Узбекистана. А с июня и до глубокой осени — из Казахстана.
Основные поставки — грузовыми фурами на склад «Агротерминал-Таможня» и оптовые рынки, где организованы пункты контроля Россельхознадзора.