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В Красноярский край привезли арбузов в 2,5 раза больше прошлогодних показателей

В регион уже поступили 487 партий бахчевых культур.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярский край привезли арбузов в 2,5 раза больше прошлогодних показателей. По информации регионального управления Россельхознадзора, на 20 июля уже приняли и проконтролировали 10610 тонн — 487 партий этих бахчевых культур. Тогда как в 2025 году было 3792 тонн — 203 партии. Все они из стран Азии.

В августе уже пройдут арбузы из Волгоградской и Астраханских областей России. Именно их любят жители региона, считая самыми вкусными и сладкими.

А вообще, как говорят специалисты, эти плоды в наше время бывают круглый год. В январе их привозят из Китая, правда, цена «кусается». В апреле-мае из Иран, затем из Узбекистана. А с июня и до глубокой осени — из Казахстана.

Основные поставки — грузовыми фурами на склад «Агротерминал-Таможня» и оптовые рынки, где организованы пункты контроля Россельхознадзора.

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