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В Челябинске после 3-го этапа опрессовки без горячей воды остаются 155 многоэтажек

Предельный срок завершения работ — 7 августа.

Источник: dostup1.ru

В Челябинске после третьего этапа опрессовки без горячей воды остаются 155 многоэтажных домов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом сообщает АО «УСТЭК».

Напомним, испытания на прочность и плотность тепловых сетей в рамках третьего этапа проводились с 7 по 21 июля в Калининском, Курчатовском, Ленинском, Советском и Тракторозаводском районах.

Горячая вода вернулась в 667 многоквартирных домов из 822, шесть из 93 частных.

«Подача ГВС возобновлена во все больницы, в 39 детсадов из 41, в 37 из 39 школ», — говорится в комментарии.

С 14 по 28 июля в Челябинске проходит четвертый этап, с 28 июля по 11 августа пройдет пятый, с 12 по 26 августа — шестой.