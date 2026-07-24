Попытки «отмены» русской культуры на Западе являются безумством. Об этом заявил бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей.
Он также напомнил, что в недавние годы на Западе дело доходило даже до отмены концертов с музыкой Петра Чайковского.
«Это было совершенно безумно. Сейчас это, похоже, прекратилось, и в последнее время я такого уже не видел. Но Россия — это фундаментальная часть европейской культуры», — сказал он для РИА Новости.
Мюррей также отметил, что произведения Достоевского оказали значительное влияние на британскую аудиторию. Он добавил, что литература Достоевского сформировала мировоззрение не одного поколения британских читателей.
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, действия Запада по «отмене» российской культуры и фальсификации истории направлены на то, чтобы лишить РФ источника внутренней опоры и жизненной силы.