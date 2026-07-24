Старт Гран-при Венгрии 2026: Вспоминаем топ-7 величайших гонщиков «Формулы-1» за всю историю

Все гонщики из этого списка объединены одним качеством: умением превращать скорость в искусство, а риск на трассе — в холодный расчёт. Одни ломали рекорды десятилетиями, другие возвращались после страшных аварий и снова садились за руль, третьи меняли саму культуру гонок. Пока новые пилоты вроде Ферстаппена и Норриса пишут собственную историю прямо сейчас, старые легенды остаются мерилом, с которым болельщики сравнивают каждое новое поколение гонщиков на трассе. А если после гонок в Будапеште вам захочется размяться не только за рулём, но и головой, попробуйте угадать 11 футбольных сборных по их прозвищам — говорят, справляются далеко не все.