Народные приметы на 25 июля: чего нельзя делать в день Прокла Плакальщика?

День решительно не подходит для дальней дороги. Если же отказаться от поездки не получается, важно помнить несколько правил. Прежде всего не стоит выходить за порог с левой ноги — в пути можно лишиться чего-то ценного. Во-вторых, не следует прощаться с родными на лестнице, а то они ждать не будут. Наконец, не надо покидать семью, не взяв с собой икону или оберег.