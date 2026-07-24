Народные приметы на 25 июля: чего нельзя делать в день Прокла Плакальщика?

25 июля верующие вспоминают мучеников Прокла и Илария. На Руси у этой даты было еще одно название — Плакальщик. Наши предки приметили, что с этого дня на траве по утрам очень много росы. Было даже распространено мнение, что эта влага способна исцелять болезни и наделять человека уникальными способностями — вплоть до ясновидения.
Сегодня мы расскажем о суевериях, бытовавших несколько столетий назад. И выясним, как провести Проклов день, чтобы в жизни не началась черная полоса.
Народные приметы на 25 июля: что нельзя делать.
Многие запреты этого дня так или иначе связаны с водой. Во-первых, не следует расходовать воду попусту. Тому, кто прольет ее на пол, в давние времена сулили море слез. Не стоит допивать воду за кем-то, чтобы не забрать себе чужие горести и проблемы. Также не рекомендуется смотреть на свое отражение в озере: якобы так нечисть сможет похитить красоту и молодость человека.
День решительно не подходит для дальней дороги. Если же отказаться от поездки не получается, важно помнить несколько правил. Прежде всего не стоит выходить за порог с левой ноги — в пути можно лишиться чего-то ценного. Во-вторых, не следует прощаться с родными на лестнице, а то они ждать не будут. Наконец, не надо покидать семью, не взяв с собой икону или оберег.
На Прокла Плакальщика категорически запрещается занимать деньги и давать кому-то в долг. Это может стать причиной множества неудач в финансовой сфере. Лучше отказаться от сделок купли-продажи, если только это не часть вашей профессии.
Не стоит доверять всем подряд и делиться с новыми знакомыми своими успехами и планами на будущее. На Руси говорили, что 25 июля существует вероятность пострадать от сглаза.
Не дозволяется переедать и проявлять особую избирательность в пище. Наказанием за отступление от данного правила может стать голод.
Наши предки считали, что в этот день нельзя браться за рукоделие. Иголки будут теряться, нитки путаться, да и в целом ничего хорошего создать не получится. Вы лишь потратите время и силы впустую.
Если к вам нагрянут гости, не отпускайте их без подарка, а то рассоритесь. Тем, у кого родственники или друзья решат заночевать, не рекомендуется уступать визитерам супружеское ложе. Это может привести мужа и жену к расставанию.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 25 июля: что можно делать.
Главная традиция этого дня в старину — сбор росы. Ее использовали для умывания в надежде стать красивее и сохранить молодость. Также многие верили в ее целебные свойства, поэтому добавляли в травяные отвары и применяли в различных обрядах.
После Крещения Руси частью этого дня для верующих стало посещение храмов. Люди молились и обязательно просили заступников о помощи в мирских делах. Беднякам у церковных ворот непременно подавали копеечку.
Считалось, что 25 июля хорошо идут дела у тех, кто работает на земле. Можно трудиться в саду и огороде, бороться с сорняками, собирать урожай.
В этот день разрешена сухая уборка жилища, можно подмести полы, избавиться от пыли. Готовить также разрешается, блюдо дня — пироги с ягодами. Хозяюшки на Руси готовили их по разным рецептам, но старались делать с запасом, чтобы угостить и соседских ребятишек.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 25 июля.
Если на улице солнечно, осень в этом году окажется поздней, а зима — мягкой.
Пасмурная погода, дождь и град — предвестники холодного сентября. А первых заморозков можно ждать уже в октябре.
Если ночью ярко сияют звезды, завтра будет ясно. Красные круги вокруг луны обещают похолодание.
Именинники 25 июля.
В этот день именины отмечают Андрей, Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Иларион, Ираклий, Мария, Михаил, Прокл, Симон и Федор.