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На трассе в Ростовской области 21-летняя девушка погибла в съехавшем с дороги авто

В Ростовской области полиция выясняет обстоятельства ДТП с погибшей молодой девушкой.

Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях региональной Госавтоинспекции появилась информация о смертельной аварии. В результате ДТП на трассе погибла 21-летняя пассажир иномарки.

— Авария произошла вечером 22 июля на 14-м километре автодороги Элиста — Ремонтное — Зимовники. Водитель автомобиля «Форд Фокус» потерял управление, съехал на левую обочину и врезался в дерево, — уточнили инспекторы.

От полученных травм 21-летняя девушка скончалась. По словам водителя, в момент удара она находилась на переднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности. Сейчас полицейские выясняют все детали трагедии.

Напомним, 17 июля в Ростове-на-Дону произошла другая смертельная авария. В микрорайоне Стройгородок 41-летняя мотоциклистка врезалась в бордюр и скончалась в реанимации. У погибшей остались двое сыновей.

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