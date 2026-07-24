В Красноярский край завезли в 2,5 раза больше арбузов, чем в прошлом году

С начала сезона в Красноярский край поступило 10,6 тысячи тонн арбузов из Узбекистана и Казахстана — это в 2,5 раза больше, чем в 2025 году (тогда было 3,8 тысячи тонн). Всего под контролем Россельхознадзора прошло 487 партий бахчевых.