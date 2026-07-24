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В Красноярский край завезли в 2,5 раза больше арбузов, чем в прошлом году

В августе начнётся сезон российских арбузов из Волгоградской и Астраханской областей.

С начала сезона в Красноярский край поступило 10,6 тысячи тонн арбузов из Узбекистана и Казахстана — это в 2,5 раза больше, чем в 2025 году (тогда было 3,8 тысячи тонн). Всего под контролем Россельхознадзора прошло 487 партий бахчевых.

В августе начнётся сезон российских арбузов из Волгоградской и Астраханской областей — их красноярцы считают самыми сладкими.

Арбузы на столах жителей края могут быть круглый год: зимой — из Китая, весной — из Ирана и Узбекистана, летом и осенью — из Казахстана. Всего в 2026 году в регион ввезено 10 892 тонны импортных арбузов.

Основные поставки идут автомобильным транспортом через склады и оптовые рынки, где работают пункты контроля Россельхознадзора.

Ранее мы сообщали, что пробы почвы с мест гибели пчёл в Красноярском крае отправили на экспертизу.

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