Полицейские сожгли три очага конопли в Хабаровском крае

Полицейские уничтожили три крупных очага дикорастущей конопли в Комсомольском и Ульчском районах. Общая масса растений превысила 524 килограмма, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Самую большую заросль обнаружили возле заброшенных сельскохозяйственных угодий неподалёку от одного из населённых пунктов Комсомольского района. На площади 283 квадратных метра росли 1 864 куста конопли весом более 500 килограммов.
Ещё два очага нашли на заброшенных огородах в одном из сёл Ульчского района. Полицейские ликвидировали более 900 молодых кустов общей массой около 24 килограммов.
Все растения вырвали с корнем и сожгли на месте. В полиции отметили, что уничтожение молодых зарослей позволило остановить их дальнейшее разрастание.
Работу провели в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2026». В Комсомольском районе к рейду также подключились представители местной администрации.