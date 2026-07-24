В Хабаровске изъяли 11 тонн нелегального камчатского краба

В Хабаровске сотрудники пограничного управления ФСБ обнаружили более 11 тонн варёно-мороженого мяса камчатского краба без документов о происхождении. Ущерб водным биоресурсам предварительно оценили более чем в 300 миллионов рублей, сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.