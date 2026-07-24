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В Хабаровске изъяли 11 тонн нелегального камчатского краба

По данным правоохранителей, краба незаконно добыли в Охотоморской подзоне у побережья Аяно-Майского района.

В Хабаровске сотрудники пограничного управления ФСБ обнаружили более 11 тонн варёно-мороженого мяса камчатского краба без документов о происхождении. Ущерб водным биоресурсам предварительно оценили более чем в 300 миллионов рублей, сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Крупную партию деликатеса хранили в рефрижераторном контейнере на территории краевой столицы. Всю продукцию изъяли, её дальнейшую судьбу определят в установленном законом порядке.

По данным правоохранителей, краба незаконно добыли в Охотоморской подзоне у побережья Аяно-Майского района. К браконьерскому промыслу могут быть причастны участники организованного преступного сообщества.

Следственное управление СК России по Хабаровскому краю и ЕАО расследует уголовные дела о создании преступного сообщества и участии в нём. Пограничное управление ФСБ возбудило дела о незаконной добыче водных биоресурсов.

Оперативники устанавливают всех участников схемы и обстоятельства появления многотонной партии краба в Хабаровске. Расследование продолжается.