В Хабаровске изъяли 11 тонн нелегального камчатского краба

В Хабаровске сотрудники пограничного управления ФСБ обнаружили более 11 тонн варёно-мороженого мяса камчатского краба без документов о происхождении. Ущерб водным биоресурсам предварительно оценили более чем в 300 миллионов рублей, сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Крупную партию деликатеса хранили в рефрижераторном контейнере на территории краевой столицы. Всю продукцию изъяли, её дальнейшую судьбу определят в установленном законом порядке.
По данным правоохранителей, краба незаконно добыли в Охотоморской подзоне у побережья Аяно-Майского района. К браконьерскому промыслу могут быть причастны участники организованного преступного сообщества.
Следственное управление СК России по Хабаровскому краю и ЕАО расследует уголовные дела о создании преступного сообщества и участии в нём. Пограничное управление ФСБ возбудило дела о незаконной добыче водных биоресурсов.
Оперативники устанавливают всех участников схемы и обстоятельства появления многотонной партии краба в Хабаровске. Расследование продолжается.