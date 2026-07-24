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Иран раскритиковал планы США использовать активы страны для выплат за ущерб от блокады Ормуза

Аракчи назвал опасным прецедентом использование иранских активов США.

Источник: Комсомольская правда

Планы США использовать иранские средства для выплат за ущерб от блокады Ормузского пролива являются опасным прецедентом. Поскольку показывают, что уже ничьи активы не могут считаться защищенными. Об этом в соцсети Х предупредил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«Тем, кто приветствует использование этих средств или извлекает из них выгоду, следует помнить: как только правительства начинают считать конфискацию имущества нормой, ничьи активы уже не могут считаться защищенными», — отметил иранский дипломат, назвав возможное изъятие «опасным прецедентом».

Ранее Дональд Трамп заявил, что ущерб, причиненный торговым судам в ходе конфликта на Ближнем Востоке, будет компенсироваться за счет замороженных в США иранских активов. По словам американского лидера, данное решение вступает в силу немедленно и будет действовать до появления новых распоряжений.

До этого вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что США разморозят иранские активы лишь при условии, если они не пойдут на финансирование терактов.

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