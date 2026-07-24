Иран раскритиковал планы США использовать активы страны для выплат за ущерб от блокады Ормуза

«Тем, кто приветствует использование этих средств или извлекает из них выгоду, следует помнить: как только правительства начинают считать конфискацию имущества нормой, ничьи активы уже не могут считаться защищенными», — отметил иранский дипломат, назвав возможное изъятие «опасным прецедентом».
Ранее Дональд Трамп заявил, что ущерб, причиненный торговым судам в ходе конфликта на Ближнем Востоке, будет компенсироваться за счет замороженных в США иранских активов. По словам американского лидера, данное решение вступает в силу немедленно и будет действовать до появления новых распоряжений.
До этого вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что США разморозят иранские активы лишь при условии, если они не пойдут на финансирование терактов.