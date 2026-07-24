В Роскачестве предупредили о способах мести мошенников

Еще одна из классических «мстительных» схем — «вангири», пришедшая из Японии. Мошенники совершают короткие звонки с международных номеров и сбрасывают, играя на любопытстве человека. «Стоит перезвонить, как вы попадаете на платную линию, где вас удерживают как можно дольше, списывая деньги за каждую минуту разговора. Парадокс в том, что мошенники в этой схеме напрямую не зарабатывают на списаниях — это чистая месть за то, что вы проявили интерес и “клюнули” на провокацию», — рассказали эксперты.