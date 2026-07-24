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В Роскачестве предупредили о способах мести мошенников

В ведомстве рассказали, что злоумышленники могут устроить жертве СМС-бомбинг и внести ее номер в открытые базы даркнета.

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Попытки пошутить или перехитрить мошенников могут привести к мести с их стороны, последствия могут быть серьезными. Об этом рассказали ТАСС в Роскачестве.

Как объяснили в организации, в структуре мошеннических кол-центров существует несколько отделов. Первичные обзвоны совершают так называемые «холодники»: они выясняют уровень благосостояния жертвы, запугивают и пытаются «посадить на крючок». Именно эти сотрудники, если с ними грубо обошлись или над ними посмеялись, могут передать номер телефона обидчика в другие отделы — хакерам или профессиональным специалистам по «сливам».

«У злоумышленников есть и человеческий фактор: если разозлить мошенника, он может перейти к активным действиям, цель которых — вовсе не деньги, а доставить жертве как можно больше проблем. Нахамили “холоднику” — ждите последствий в виде настоящей атаки. Причем для них это будет абсолютно бесплатно», — рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Способы мести.

Одним из вариантов мести со стороны мошенников может стать СМС-бомбинг. Это целенаправленная атака, когда номер жертвы регистрируют на десятках сайтов: от соцсетей до служб доставки, после чего телефон буквально взрывается от сотен уведомлений, среди которых могут быть и опасные ссылки. В таком потоке легко перейти по одной из них и поймать вирус или потерять личные данные, подчеркнули в Роскачестве.

«СМС-бомбинг может длиться от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от того, насколько сильно мошенники хотят вам насолить. Особенно опасен этот метод для пожилых людей, которые могут растеряться и случайно перейти по вредоносной ссылке, принимая ее за важное уведомление», — говорится в сообщении.

Помимо СМС-бомбинга, номер телефона могут внести в список и бесплатно слить в открытые базы даркнета. Обычно за базу номеров в даркнете платят, но мошенники в качестве мести делают это бесплатно. После такого слива жертву начинают беспокоить постоянные звонки и сообщения от других мошенников, которые уже загрузили эти базы. Попадание в даркнет-базы означает, что ваш номер будет «гулять» по рукам злоумышленников годами, а остановить этот процесс практически невозможно, и жертвам приходится менять номер телефона, рассказали в Роскачестве.

Еще одна из классических «мстительных» схем — «вангири», пришедшая из Японии. Мошенники совершают короткие звонки с международных номеров и сбрасывают, играя на любопытстве человека. «Стоит перезвонить, как вы попадаете на платную линию, где вас удерживают как можно дольше, списывая деньги за каждую минуту разговора. Парадокс в том, что мошенники в этой схеме напрямую не зарабатывают на списаниях — это чистая месть за то, что вы проявили интерес и “клюнули” на провокацию», — рассказали эксперты.

В Роскачестве подчеркнули, что чтобы защитить себя от мошенников, нельзя вступать с ними в диалог.

«Не пытайтесь перехитрить, не подшучивайте, не тратьте время. Лучшее, что вы можете сделать, — просто положить трубку. Ограничьте звонки от неизвестных номеров, используя встроенные функции смартфона или специальные приложения-блокировщики. Если вы уже стали жертвой СМС-бомбинга, обратитесь к своему оператору с заявлением о блокировке нежелательных сообщений. Помните: лучший способ избежать мести мошенников — не давать им повода», — предупредили в Роскачестве.