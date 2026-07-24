Альфа-Банк в шесть раз ускорил оценку кредитных рисков благодаря решениям Т1

По итогам внедрения RWA-калькулятора от Т1 Альфа-Банк значительно улучшил точность и скорость расчетов рисков. Расчет риск-взвешенных активов теперь занимает менее часа — вместо шести. Это позволяет в течение рабочего дня при необходимости несколько раз пересчитать модель, например, если требуется уточнение параметров или выявлены ошибки во входных данных. В архитектуре решения около 90% расчета RWA реализовано по принципу no-code: при необходимости, его может настраивать аналитик без переписывания программного кода.