Интерес россиян к экзотическим мессенджерам во втором квартале вырос на 26%

Наибольший рост аудитории показал турецкий мессенджер BiP: за апрель—июнь количество уникальных пользователей из России (MAU) увеличилось на 120% относительно первого квартала и достигло 4,3 млн. Аудитория южнокорейского KakaoTalk за тот же период выросла на 80%, до 1,26 млн пользователей, WeChat и Gem Space — на 17% и 11% соответственно. Лидером по абсолютному числу пользователей среди иностранных мессенджеров остается американский Imo. Во втором квартале его аудитория составила 12,2 млн человек, увеличившись на 1% по сравнению с первым.