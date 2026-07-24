Стали известны самые востребованные вакансии в сфере розничной торговли

«Наиболее востребованными у работодателей в ритейле, как и в прошлом году, остаются продавцы-консультанты и кассиры, хотя спрос на них немного уменьшился (65% всех вакансий, или более 313 тысяч предложений за первое полугодие 2026-го против 68% за тот же период в 2025-м)», — говорится в сообщении.