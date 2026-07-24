США ввели пошлины до 12,5% против 60 торговых партнёров

Меры охватывают торговых партнёров, на долю которых приходится 99,4% американского импорта. В USTR заявили, что цель решения — добиться от других стран введения собственных запретов на импорт продукции, связанной с принудительным трудом. В документе также отмечается, что часть государств уже начала принимать такие ограничения после проведения американских расследований. В качестве примера Вашингтон привёл соглашения с Канадой и Мексикой, где были закреплены обязательства по борьбе с импортом товаров, произведённых с применением принудительного труда.