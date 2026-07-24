Прокуратура потребовала от администрации Канска отремонтировать жилье для детей-сирот

Мэрия Канска выделила квартиру для двоих детей-сирот. Но жилье оказалось в таком состоянии, что обитать в нем можно было только с риском для здоровья. Как сообщают в красноярской краевой прокуратуре, полы в квартире угрожали провалиться, потолок осыпаться, стены пугали плесенью, грязными потеками, оборванными обоями. Окна не закрывались даже с третьей попытки, а в санузле все сыпалось, звенело и отказывалось держаться. Полноценная жизнь в такой квартире зародиться не могла, — считают в надзорном ведомстве. Сотрудники прокуратуры после проверки констатировали, что помещение находится в технически неисправном состоянии. Надзорное ведомство обратилось в суд, который обязал администрацию Канска провести текущий ремонт квартиры в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу.