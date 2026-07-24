В августе произойдет рекордное в 2026 году число астрономических событий

Наступающий месяц также будет богат на круглые космические даты — исполнится 65 лет второму в истории полету человека в космос, который совершил на корабле «Восток-2» советский космонавт Герман Титов. Он провел на орбите 25 часов 18 минут и впервые в истории облетел Землю 17 раз, благополучно вернувшись на Землю. На сегодняшний день Титов остается самым молодым космонавтом, побывавшем на орбите: в день старта ему было 25 лет 10 месяцев 25 дней (этот факт занесен в Книгу рекордов Гиннесса).